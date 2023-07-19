Астероид 2023 NT1, пролетевший мимо Земли 13 июля 2023 г

Астероид 2023 NT1, пролетевший мимо Земли 13 июля 2023 года, указывает на недостатки нашей системы обнаружения астероидов, так как был обнаружен всего через два дня.
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