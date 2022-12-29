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МЧМ-2023. Чехия сыграет со Швецией, США против Швейцарии, Канада примет Австрию

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023. Молодежная сборная Чехии сыграет со Швецией, США встретятся со Швейцарией, Канада примет Австрию.

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