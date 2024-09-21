США на мушке: Хуситы сбили десятый MQ-9 Reaper и подбили авианосец. Израиль ответил за Вашингтон - убийством детей

Напряжение на Ближнем Востоке вновь обострилось. Хуситы, продемонстрировав свою растущую военную мощь, сбили уже десятый американский дрон MQ-9 Reaper, поставив под сомнение технологическое превосходство США.
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