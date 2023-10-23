В Нижнекамске усилят поддержку бойцов СВО. Об этом заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он подчеркнул важность поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые служат в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии