Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту России Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы украинских военных методично уничтожаются российскими силами в Курской области.
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