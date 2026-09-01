❗️В Крыму временно приостановили подключение к газо- и электросетям Приостановка технологических присоединений к сетям газо- и электроснабжения связана с плановыми работами предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети» по подготовке к отопительному сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым