Когда снимут фильм о герое НАШЕГО времени?

И Искандер Только КТО это может снять? Снять так чтобы за душу взяло, снять так чтобы гордость за наших ребят, снять так чтобы ВСЕ знали как снабжается воюющая армия все необходимым. Показать настоящих героев СВО и предателей, как явных так и тайных.

Елена Александровна Сценарий конечно предложен примитивный и снимать на тему СВО пока рано! Общество не готово, к сожалению. Но скоро снимут и режиссёров достаточно, которые смогут сделать хорошую картину.