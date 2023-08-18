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Когда снимут фильм о герое НАШЕГО времени?

Когда снимут фильм о герое НАШЕГО времени?

КВАДРАТУРА  КРУГА А ведь уже явно назрела необходимость снять фильм про сегодняшнее время. Про историю, что делается на наших глазах.

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Комментарии
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И
Искандер
Только КТО это может снять? Снять так чтобы за душу взяло, снять так чтобы гордость за наших ребят, снять так чтобы ВСЕ знали как снабжается воюющая армия все необходимым. Показать настоящих героев СВО и предателей, как явных так и тайных.
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21 час.
Елена Александровна
Сценарий конечно предложен примитивный и снимать на тему СВО пока рано! Общество не готово, к сожалению. Но скоро снимут и режиссёров достаточно, которые смогут сделать хорошую картину.
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18 час.
алекс кузь
Набросок сценария скучноват и тянет на 40% от касс сбора. Учитесь у Бодрова не бояться показывать правду жизни. Добавьте перца социальных проблем. Покажите зрителю, что опаснее: воевать в сво или в миру требовать своей доли от бизнеса и ходить на работу по тёмным улицам капитализма. Не ссыте, вам в не дадут на это денег для сьемок.
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10 час.

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