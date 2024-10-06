Трамп: США выделяют миллиарды другим странам вместо помощи своим гражданам

Участник американской президентской гонки Дональд Трамп проинформировал о том, что правительство Соединённых Штатов Америки затрачивает огромные денежные средства на то, чтобы спонсировать прочие державы, не думая о собственном населении.
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