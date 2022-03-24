Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» 30 млн фунтов до продажи для поддержания работы клуба

Правительство Великобритании внесло очередное изменение в операционную лицензию «Челси». Согласно нововведению, компания-учредитель может вложить в клуб до 30 млн фунтов, чтобы поддержать его работу на фоне проблем с наличностью и ликвидностью, сообщает Sky Sports.