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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин получил технический за удар по голове Наза Рида

Во второй четверти второго матча Дрэймонд Грин ударил опекавшего его Наза Рида локтем по голове. Изначально арбитры зафиксировали нарушение у Рида, посчитав, что Грин пытался бросить по кольцу и на нем сфолили.

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