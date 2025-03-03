Один из главных конкурентов ракеты Falcon 9 выполнит первый полет

Художественное изображение посадки Neutron на баржу после выполнения полетной программы / © Rocket Lab Частично многоразовая ракета-носитель среднего класса Neutron, которая считается одним из главных конкурентов Falcon 9 компании SpaceX, медленно, но верно продвигается к первому полету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии