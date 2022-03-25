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Соболенко проиграла третий матч подряд

Пятая ракетка мира Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае проиграла Ирине Бегу – 4:6, 4:6. Белоруска потерпела третье поражение подряд.

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