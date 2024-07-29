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Wylsacom Red: победители Олимпиады не смогли снять фото на специальный Z Flip 6

Wylsacom Red: победители Олимпиады не смогли снять фото на специальный Z Flip 6

Запланированный компанией Samsung PR-ход во время Олимпийских игр в Париже обернулся неудачей. Компания подарила каждому спортсмену лимитированную версию смартфона Galaxy Z Flip 6, украшенного олимпийской символикой.

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