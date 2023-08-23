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Быстров о травле от фанатов «Зенита» и «Спартака»: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны тебя заклюют»

Быстров о травле от фанатов «Зенита» и «Спартака»: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны тебя заклюют»

Быстров – воспитанник «Зенита», он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года, затем перешел в «Спартак» и вернулся в Петербург в 2009‑м.

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