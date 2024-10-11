В Госдуме рассказали о компенсациях за вред от сотовой вышки около дома

Жильцы домов, рядом с которыми установлены вышки сотовой связи, могут рассчитывать на компенсацию до одного миллиона рублей, если будет доказана причинно-следственная связь между ее работой и ухудшением здоровья .
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