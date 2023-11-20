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Финскую АЭС экстренно отключили от Сети из-за ЧП

Финскую АЭС экстренно отключили от Сети из-за ЧП

АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановила свою работу из-за обнаруженной неисправности.Оператор объекта Teollisuuden Voima сообщил о том, что руководство АЭС "Олкилуото-3" приняло решение приостановить работу стратегического энергообъекта, по причине неисправности, обнаруженной в турбинной установке.

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