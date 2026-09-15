Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска изъяли оружие и боеприпасы у жителя Донецкой Народной Республики

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки «Арсенал» сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию Ильичёвского района задокументировали факт незаконного оборота огнестрельного оружия.

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