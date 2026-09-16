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Владимирские новости

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Во Владимирской области масштабно обновляют спортивную инфраструктуру

Во Владимирской области масштабно обновляют спортивную инфраструктуру

В регионе обновляют спортивные школы и строят новые объекты. В спортивной школе гимнастики уже отремонтировали залы и раздевалки, а в боксерской школе впервые за 110 лет начали капитальный ремонт.

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