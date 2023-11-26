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Валиева заявила четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель, Нелюбова – четверной лутц в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Сегодня женщины выступят на Гран-при России в Москве.  Камила Валиева заявила четверной тулуп, Софья Муравьева – каскад тройной аксель – двойной тулуп.

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