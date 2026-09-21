Бензин подешевел, ремонт подорожал: инфляция в Новосибирской области — 7%

В августе в Новосибирской области заметнее всего подешевели услуги. Туристический сектор и гостиничный бизнес снижали цены на отдых на черноморских курортах России, чтобы удержать клиентов в условиях сезонного спада интереса.
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