Полицейскими в Московской области задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 21-летний местный житель.
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