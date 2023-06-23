Полицейскими в Московской области задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 21-летний местный житель.