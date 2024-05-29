В работе Starlink Илона Маска произошёл масштабный сбой

Глобальная спутниковая система связи Starlink столкнулась со сбоем в работе.«В настоящее время наблюдается сбой в работе сети Starlink, мы активно работаем над решением проблемы», — говорится в сообщении Starlink в X*.
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