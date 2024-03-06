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Группу из 15 газовщиков-аферистов задержали в Подмосковье

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А ГРАЖДАНЕ пусть  ВКЛЮЧАЮТ МОЗГИ, когда впускают в свои квартиры черт его знает кого... Во-первых, поквартирный обход делает только обслуживающая компания. На входе обязаны предъявить соответствующие удостоверения...  Во-вторых, если будет замена газового оборудование по какой-либо программе, то об этом жильцы дома будут заранее проинформированы Посредством объявлений, вывешенных на входных дверях в подъезд, или на досках объявлений, а не врываться в квартиры с данными заявлениями.... И можно навести справки в соответствующих органах. А НЕ ПУСКАТЬ ЖУЛИКОВ-МОШЕННИКОВ В СВОЙ ДОМ!! Не пуганные идиоты... да?!! А если это беглые уголовники? Войдут - и прирежут!!
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