Группу из 15 газовщиков-аферистов задержали в Подмосковье

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лина любимцева

А ГРАЖДАНЕ пусть ВКЛЮЧАЮТ МОЗГИ, когда впускают в свои квартиры черт его знает кого... Во-первых, поквартирный обход делает только обслуживающая компания. На входе обязаны предъявить соответствующие удостоверения... Во-вторых, если будет замена газового оборудование по какой-либо программе, то об этом жильцы дома будут заранее проинформированы Посредством объявлений, вывешенных на входных дверях в подъезд, или на досках объявлений, а не врываться в квартиры с данными заявлениями.... И можно навести справки в соответствующих органах. А НЕ ПУСКАТЬ ЖУЛИКОВ-МОШЕННИКОВ В СВОЙ ДОМ!! Не пуганные идиоты... да?!! А если это беглые уголовники? Войдут - и прирежут!!