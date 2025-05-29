Небензя заявил о готовности к продолжению переговоров с Украиной

Julia Demaree Nikhinson/TASS Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации 29 мая, заявил, что российская сторона настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной.
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