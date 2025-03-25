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Более 300 ружей орловцев «служат» в зоне СВО

Более 300 ружей орловцев «служат» в зоне СВО

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области продолжают вести работу по приёму у граждан оружия для передачи его в зону проведения специальной военной операции.

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