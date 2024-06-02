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ЕК проверит число пользователей Telegram в ЕС и займется принципами его работы

ЕК проверит число пользователей Telegram в ЕС и займется принципами его работы

Зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности априори считает Telegram подконтрольным российским властям и продвигающим пророссийскую повестку среди русскоязычного населения восточных стран ЕСВ Еврокомиссии увидели угрозу в Telegram из-за фейковых новостей.

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