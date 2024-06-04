В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести стандарт концертного костюма

Речь не идет об униформе, но ограничения на слишком уж откровенные образы решили проработать На массовых развлекательных мероприятиях, особенно с участием детей, недопустима демонстрация чрезмерно оголенных частей тела, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Николай Бурляев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии