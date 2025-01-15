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Асмус не захотела возвращаться с дочерью в Россию — Харламов не увидит ребенка

Асмус не захотела возвращаться с дочерью в Россию — Харламов не увидит ребенка

Актриса приняла внезапное решение. Кристина Асмус с дочкой СоцсетиКристина Асмус перед Новым годом улетела с дочерью Анастасией на Мальдивы, где они отметили 31 декабря, а потом весело провели январские праздники.

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