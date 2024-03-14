WP: конгрессмены США пытаются проголосовать по помощи Киеву в обход спикера

Конгрессмены США принимают меры, направленные на то, чтобы вынести на голосование в Палате представителей в обход ее спикера Майка Джонсона законопроект, предусматривающий выделение средств на новую военную помощь Украине.
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