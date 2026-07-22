Замгенпрокурора России провел заседание в Омске: о чем шла речь

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев совместно с губернатором Виталием Хоценко и руководителями правоохранительных органов обсудил проблемы оплаты труда, расселения 544 аварийных домов и защиты прав обманутых дольщиков.
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