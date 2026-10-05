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В Орловской области более 350 тысяч тонн зерна хранится с грубыми нарушениями

В Орловской области более 350 тысяч тонн зерна хранится с грубыми нарушениями

В Орловской области более 359 тысяч тонн зерна хранится в небезопасных условиях. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям продолжает проводить мониторинг зерна, выращенного в регионе.

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