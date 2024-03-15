Блины и пряженцы. Историк рассказал, что ели на масленицу наши предки

Как говорится: от мала до велика. Именно так масленицу праздновали в Москве и по всей стране. При царе народные гуляния и застолья проходили повсеместно, однако при советской власти эта традиция немного отошла на второй план.
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