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Регионы России

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Александрова вышла в четвертьфинал China Open, обыграв Носкову

Александрова вышла в четвертьфинал China Open, обыграв Носкову

Александрова, посеянная под 19 номером, сделала шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

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