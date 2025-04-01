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Суд Южной Кореи решит будущее президента Юн Сок Ёля после импичмента

Суд Южной Кореи решит будущее президента Юн Сок Ёля после импичмента

Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля примет решение по делу президента Юн Сок Ёля, которому грозит отстранение из-за импичмента.

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Eduard
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