Снег растаял: весенний вид городских улиц прохожих не радует

Жители Суоярви призвали владельцев собак убирать за своими домашними питомцами Жители города Суоярви высказали негодование по поводу того, что владельцы собак не соблюдают правила выгула домашних животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии