Две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» победить»Нэшвилл»

«Ванкувер» одержал шестую победу в последних семи матчах, обыграв «Нэшвилл Предаторз». В Нэшвиле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс».
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