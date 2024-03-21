Вафли из слоёного теста в вафельнице: 10 оригинальных начинок

Вам подарили вафельницу, а она простаивает без дела, потому что лень замешивать смесь? Используйте гаджет по-другому: в вафельнице можно сделать классные и очень быстрые вафли из слоёного теста с начинками.
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