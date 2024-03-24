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Возрождение карьеры Хейдена Кристенсена: исполнитель роли Дарта Вейдера от...

Возрождение карьеры Хейдена Кристенсена: исполнитель роли Дарта Вейдера от...

Возрождение карьеры Хейдена Кристенсена: исполнитель роли Дарта Вейдера открыл официальный музей Звёздных ВойнПолюбившийся многим фанатам Звёздных войн актёр Хейден Кристенсен, кажется, получил шанс на возрождение карьеры и лично принял участие, как почётный гость, в открытии официального музея Звёздных Войн.

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