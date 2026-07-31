Бывший депутат финского парламента Ано Туртияйнен, переехавший в Россию и получивший в стране статус беженца, заявил, что воздушное пространство Финляндии используется Западом для нанесения ударов по России.
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