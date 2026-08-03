Глава «Союза отцов» призвал свердловчан изолировать пятилетних сыновей от матерей

Председатель свердловского отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Вячеслав Истошин выступил с рядом инициатив по изменению системы воспитания мальчиков, включая предложение учредить региональный знак «Отец-герой» и активнее привлекать мужчин к работе со школьниками.