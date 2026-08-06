Магнитные бури 6–8 августа: Террор Солнца не утихает. Учёные ИКИ РАН опасаются нового удара по Земле

Начало августа 2026 года продолжает демонстрировать нестабильную геомагнитную обстановку. После магнитной бури в ночь на 3 августа, учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) фиксируют повышенную вероятность новых возмущений в магнитосфере Земли в ближайшие дни.
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