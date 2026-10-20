Самыми популярными электромобилями и гибридами с пробегом на рынке России в III квартале стали Toyota Camry, Li Auto L7 и Voyah Free, а средняя стоимость машины составила 3,8 млн рублей.
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