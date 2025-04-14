Россия заняла 3-е место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции

Россия экспортировала 109 млн тонн сельхозпродукции, заняв третье место среди мировых поставщиков. Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что за 10 лет экспорт вырос в 2,5 раза, а сельхозпроизводство увеличилось на 33%.
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