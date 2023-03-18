Чем заняться дома, когда нечего делать?

Бурные ритмы современной жизни часто диктуют свои законы. Они уже настолько вошли в привычку, что довольно редко встречающиеся ситуации, когда все дела выполнены, пойти никуда нельзя из-за плохой погоды, а отношения с телевизором как-то не сложились, воспринимаются вроде какого-то конца света.