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Бесарте

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Чем заняться дома, когда нечего делать?

Бурные ритмы современной жизни часто диктуют свои законы. Они уже настолько вошли в привычку, что довольно редко встречающиеся ситуации, когда все дела выполнены, пойти никуда нельзя из-за плохой погоды, а отношения с телевизором как-то не сложились, воспринимаются вроде какого-то конца света.

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