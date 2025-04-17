Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Модест
    у ти боземой!😄Злоумышленники вз...
  • Виктор Полуэктов
    Да почешите же котейку хоть кто-нибудь! Такой взгляд грустнючий! Хотя... это у него пока не зевнёт. Я этот народ всю ...«Кот Смоленской» ...
  • Александр
    на кол посадить!!!!Смолянин призывал...

Проект Смоленской области одержал победу на грантовом конкурсе «Движения Первых»

Проект Смоленской области одержал победу на грантовом конкурсе «Движения Первых»

Познавательный туристский маршрут получил грантовую поддержку Проект областного центра туризма, краеведения и спорта «Дорогой детей войны – пешеходный маршрут для школьников по Смоленской области» – в числе победителей грантового конкурса «Движения Первых» и получит финансирование на свою реализацию.

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