Проект Смоленской области одержал победу на грантовом конкурсе «Движения Первых»

Познавательный туристский маршрут получил грантовую поддержку Проект областного центра туризма, краеведения и спорта «Дорогой детей войны – пешеходный маршрут для школьников по Смоленской области» – в числе победителей грантового конкурса «Движения Первых» и получит финансирование на свою реализацию.