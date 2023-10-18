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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Точно.Армяне, берегите ...
  • Вениамин Мельников
    ...не смотря на...секция живет и процветает в России, зачем содержим армию спецслужб и есть ли политическая воля?Секта друга Зелен...
  • Зоя Копань
    Вот ублюдки янки, тут они все увидели со спутника и половину придумали а как запросили снимки по Северному потоку, та...Ким поставил Росс...

Армяне, берегите евреев!

Армяне, берегите евреев!

По мнению некоторых экспертов, Армения должна была встряхнуть запад и дать дополнительный импульс народам для проявления неслыханной щедрости, а также терпения к продолжающемуся ухудшению их жизни, чтобы противостоять непокорной России, которая нарушает все установленные хихимоном “правила”.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Точно.
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