Замгенсека НАТО Джоанэ: Россия может использовать переговоры для перевооружения

Решение о проведении мирных переговоров с Россией должна принять Украина, взвесив риски. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что российская сторона может использовать прекращение огня для перевооружения, сообщило РИА «Новости».
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