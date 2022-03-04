Сенатор Долгов рассказал о подготовке Украины к провокации против РФ

Chad Hipolito / Keystone Press Agency Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Прямая угроза безопасности РФ вышла на качественно новый уровень, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.
Chad Hipolito / Keystone Press Agency Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Прямая угроза безопасности РФ вышла на качественно новый уровень, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.
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