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Сенатор Долгов рассказал о подготовке Украины к провокации против РФ

Сенатор Долгов рассказал о подготовке Украины к провокации против РФ

Chad Hipolito / Keystone Press Agency Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Прямая угроза безопасности РФ вышла на качественно новый уровень, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

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