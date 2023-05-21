Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в 2016 году, заявила, что победа политика на следующих выборах станет концом для Украины и для американской демократии, сообщает Financial Times.
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в 2016 году, заявила, что победа политика на следующих выборах станет концом для Украины и для американской демократии, сообщает Financial Times.
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