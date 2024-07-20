Почти как сталь, но с нюансами: лёгкие сплавы в танковой броне против кумулятивных снарядов

Широко распространено мнение о том, что броня из лёгких сплавов, особенно алюминиевая, из-за своих невысоких физико-механических свойств пригодна исключительно для лёгких боевых машин по типу БМП и БТР и способна обеспечить защиту только от пуль и малокалиберных боеприпасов автоматических пушек.